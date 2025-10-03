Лишившегося поста из-за вопроса о Крыме министра заподозрили в хитром маневре

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс мог специально отказаться отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, чтобы сохранить возможность для политической карьеры в будущем. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что назначенный неделю назад Адомавичюс уходит в отставку из-за отказа ответить на вопрос «Чей Крым?». Министр культуры не смог сразу ответить на вопрос журналистки портала lrytas.lt, а затем обвинил ее в провокации. После произошедшего премьер-министр Литвы Инги Ругинене потребовала, чтобы Адомавичюс ушел в отставку.

«Это может быть и желание человека, который вовремя понял, что не все так просто с Украиной, и решил сделать шаг в сторону, чтобы сохранить для себя возможность политической карьеры на какую-то перспективу», — считает Межевич.

По его словам, в настоящее время уровень информационной диктатуры в странах Балтики очень высок, и за ответ, что Крым российский, граждан могут «спокойной отправить в тюрьму или психиатрическую лечебницу». При этом если избегать ответа на такой вопрос, то можно создать возможность «переоткрыть для себя политическую карьеру», заключил Межевич.