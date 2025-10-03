Меркель раскритиковала Макрона

Вместо президента Франции Эммануэля Макрона на главные торжества по случаю 35-летней годовщины объединения ФРГ стоило пригласить «кого-то из Восточной Европы». Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

Она указала, что выступления канцлера Фридриха Мерца и председателя Бундесрата Анке Релингер на празднике не вызывают у нее никаких возражений. При этом вместо Макрона, который выступил с речью после них, она предпочла бы видеть в этой роли кого-то другого.

«Как бы я ни уважала президента Макрона, возможно, можно было бы выбрать в качестве приглашенного спикера кого-нибудь из Восточной Европы или Восточной Германии», — сказала экс-канцлера.

Предполагается, что Меркель имела в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого она навещала несколько дней назад в Будапеште.