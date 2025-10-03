Эксперты считают, что Трамп вряд ли получит Нобелевскую премию в этом году

Президент США Дональд Трамп вряд ли получит Нобелевскую премию в этом году. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов.

По словам давних наблюдателей за Нобелевской премией, перспективы Трампа остаются маловероятными. Эксперты утверждают, что Норвежский Нобелевский комитет обычно уделяет особое внимание прочности мира, укреплению международного братства и незаметной работе институтов, способствующих достижению этих целей. По их мнению, личный послужной список Трампа может даже сыграть против него, отметив его явное пренебрежение к многосторонним организациям и пренебрежение проблемами глобального изменения климата.

2 сентября Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира. При этом глава Белого дома добавил, что хочет, чтобы с ним «обращались справедливо». Он напомнил, что остановил уже семь войн, в том числе между Индией и Пакистаном.