Эксперты считают, что Трамп вряд ли получит Нобелевскую премию в этом году

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп вряд ли получит Нобелевскую премию в этом году. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов.

© Global Look Press

По словам давних наблюдателей за Нобелевской премией, перспективы Трампа остаются маловероятными. Эксперты утверждают, что Норвежский Нобелевский комитет обычно уделяет особое внимание прочности мира, укреплению международного братства и незаметной работе институтов, способствующих достижению этих целей. По их мнению, личный послужной список Трампа может даже сыграть против него, отметив его явное пренебрежение к многосторонним организациям и пренебрежение проблемами глобального изменения климата.

2 сентября Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира. При этом глава Белого дома добавил, что хочет, чтобы с ним «обращались справедливо». Он напомнил, что остановил уже семь войн, в том числе между Индией и Пакистаном.