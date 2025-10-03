Израиль заявил о перехвате всех судов флотилии Греты Тунберг

Газета.Ruиещё 2

В ходе операции «Щит горизонта» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над флотилией «Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость, сопротивление»), состоящей из 42 судов. Операция, по данным ЦАХАЛ, заняла 12 часов и была направлена на предотвращение прорыва морской блокады сектора Газа, пишет ТАСС.

Израиль заявил о перехвате всех судов флотилии Греты Тунберг
© Газета.Ru
«Военнослужащие ВМС Израиля предотвратили попытку масштабного вторжения сотен людей на борту 42 судов, намеревавшихся прорвать законную морскую блокаду сектора Газа», — добавили в ведомстве.

После задержания все участники акции были доставлены в порт Ашдода и переданы органам полиции.

По данным ЦАХАЛ, начальник Генштаба армии Эяль Замир лично контролировал ход операции «Щит горизонта», находясь в командном центре ВМС Израиля и поддерживая связь с командующими на месте.

В Израиле подтвердили намерение и далее обеспечивать соблюдение морской блокады сектора Газа.

1 октября военные суда Израиля окружили флотилию «Сумуд». Экипажи кораблей и активисты, среди которых была Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась.