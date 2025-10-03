СБУ переквалифицировала дело Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) переквалифицировала уголовное дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Рады Андрея Парубия на государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее дело квалифицировалось как посягательство на жизнь депутата. На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили подозреваемому обвинение по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Подозреваемый содержится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Покушение на Парубия произошло 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший не выжил.

Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату

1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Позднее предполагаемый преступник Михаил Сцельников дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, он опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что это была его «личная месть украинской власти» за ликвидированного под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Днем ранее глава нацполиции Украины Иван Выговский публично заявлял, что в деле есть «русский след».