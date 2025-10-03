Грузия упрекнула Европу в сохранении менталитета «штыков и насилия»

Европа не всегда была «белой и пушистой» и еще несколько десятилетий назад вела захватнические войны, такие настроения видны и сейчас, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не будем забывать, что только последние 80 лет Европа белая и пушистая. Мы помним, как Европа вела захватнические войны, как внутри Европы воевали друг с другом, как были совершены ужасные преступления перед человечеством, – сказал он. – Только после Второй Мировой войны начали говорить о ценностях, но для истории 80 лет очень мало, чтобы утверждать об их устойчивости».

«У некоторых в Европе сохраняется менталитет столетней давности, поэтому они думают, что штыками и насилием можно навязывать свою волю», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

Как считает Шалва Папуашвили, такая политика по отношению к Грузии не даст эффекта.

«Мы не дождались развала СССР и сами вышли из него. В народе Грузии очень сильны стремление к независимости, к суверенитету. Проблема, что этого не видят (в Брюсселе)», – сказал председатель парламента Грузии.