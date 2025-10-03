В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) закрыла дело о кибератаке, которая, по версии властей, якобы связана с Россией, ввиду отсутствия доказательств. Об этом сообщает телекомпания NRK.

«Расследование не выявило, какие именно лица стояли за этими утечками данных. Поэтому прокуратура закрывает уголовные дела в связи с отсутствием информации о виновных», — заявил представитель PST Пер Никлас Хафсмое.

Сообщается, что речь идет о взломе систем управления на плотине в Западной Норвегии, который произошел в апреле этого года. Шлюзы плотины были открыты в течение нескольких часов, прежде чем последствия хакерской атаки были устранены.

Ранее полиция Нидерландов задержала двух 17-летних подростков по обвинению в шпионаже, предположительно, в пользу российской разведки.