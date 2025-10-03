Бессент накричал на премьера Украины Свириденко

Глава Минфина США Скотт Бессент накричал на премьер-министра Украины Юлию Свириденко, дав ей шесть минут на решение по сделке с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Уточняется, что инцидент произошел в конце февраля, когда Бессент и Свириденко созвонились по видеосвязи.

«Он крикнул премьеру Украины, что у нее есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры закончены», — рассказали украинские чиновники.

При этом сама Свириденко отрицает, что ее разговор с Бессентом был напряженным.

По данным NYT, в результате премьеру Украины все же удалось добиться более выгодных условий, после чего она подписала сделку по добыче полезных ископаемых.