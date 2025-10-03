Западные дипломаты и аналитики признают, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский присвоил власть на Украине. Об этом рассказали информированные источники.

Как утверждают собеседники The New York Times, повышение бывшего руководителя Минэкономики Украины Юлии Свириденко до премьер-министра "отражает растущую концентрацию власти" под руководством Зеленского.

Издание пишет, что Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак и узкий круг советников "держат власть на Украине под жестким контролем", тогда как Верховная рада "остается не у дел", а оппозиционеры становятся мишенями для правоохранительных органов и силовиков.

Ранее источники утверждали, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный начал готовиться к избранию украинским президентом. Сообщалось, что в Лондоне заработал его предвыборный штаб, главой которого называли генерал-лейтенанта Сергея Наева.

При этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик отверг возможность проведения выборов в стране в 2026 году. Он сослался на законодательный запрет на проведение выборов во время военного положения, а также на отсутствие бюджетных средств.