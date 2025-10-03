Макрон заявил о вырождении демократии в Европе

В странах Европы происходят процессы, сходные с вырождением демократии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня европейцы сомневаются в собственных институтах, которые раньше были гарантами демократии. Макрон указал, что они верят в то, что правительства манипулируют ими. Президент Франции считает, что это подтверждает наличие проблемы с «инфраструктурой» европейских демократий и без внешнего вмешательства в дела Европы.

«В наших странах происходит нечто, что напоминает вырождение наших демократий», — сказал он во время выступления в Саарском университете в Германии.

Ранее Макрон обвинил Россию в использовании против Европы цифровых ботов с целью «манипулирования демократией».