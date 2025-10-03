«Насмехается над нами»: в Европе не оценили шутки Путина

Французский журналист Эрик Брюне прокомментировал слова президента России Владимира Путина о дронах в Европе, заявив, что шутки российского лидера «направлены против европейцев». Отрывок программы Брюне опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее модератор пленарной сессии «Валдая» пошутил на тему обвинений в нарушениях воздушного пространства НАТО, с которыми столкнулась Россия. Он спросил президента РФ, «зачем тот отправляет дроны в Данию».

«Не буду больше, больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон. <...> Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Целей там нет, что самое-то главное», - ответил Путин.

Брюне рассказал, что в ЕС «открыли для себя» чувство юмора Путина. Журналист заявил, что российский лидер «откровенно насмехается над Европой из-за этих дронов».

Брюне подчеркнул, что в Дании «в панике закрывали» воздушное пространство, а «простой гул игрушки за 500 евро парализовал инфраструктуру на миллиарды».