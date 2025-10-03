Пока вы не уснули: причина «пропажи» Кличко и задержание российского миллиардера

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

"Трампу уже доложили": раскрыто главное предупреждение Путина

Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стало недвусмысленным сигналом для западных стран и лично для президента США Дональда Трампа, заявил в интервью изданию News.ru первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, российский лидер дал понять, что Россия "никому не угрожает", но готова ответить на любую эскалацию.

Джабаров подчеркнул, что попытки выставить Россию агрессором выглядят смешно.

"Речь нашего президента на «Валдае» глубокая, как всегда, взвешенная, спокойная", — отметил сенатор. — "Он никому не угрожает, но в то же время дал понять, что мы все видим, кто что заявляет и к чему готовится".

Появились подробности задержания российского миллиардера

В задержании миллиардера Ибрагима Сулейманова участвовали сотрудники МВД и ФСБ, сообщает ТАСС.

Расследованием уголовного дела по статье 105 («Убийство») УК РФ занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Его представители планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте миллиардера.

Сулейманову вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве. Раненого экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Раскрыта причина загадочного исчезновения Кличко

Исчезновение мэра Киева Виталия Кличко перед Советом обороны неудивительно, так как он целенаправленно избегает собраний, организованных главой городской военной администрации Тимуром Ткаченко. Об этом заявил News.ru политтехнолог Михаил Павлив.

По его словам, Тимур Ткаченко поставлен офисом Владимира Зеленского, «чтобы поджимать мэра Киева и при возможности выдавить его с должности».

«Заменить его или отправить в отставку нельзя — он выборное лицо. Ткаченко — его оппонент, ничего удивительного. Если Кличко не приходит на какие-то совещания Киевсовета, во-первых, я не уверен, что это действительно так, а во-вторых, они уже не раз и не два пытались сформировать пул из депутатов для того, чтобы сменить его», — пояснил эксперт.

Бригада "Эспаньола" прекращает существование в прежнем виде

Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада ВС РФ "Эспаньола" прекращает существование в прежнем виде.

Об этом заявили в Telegram-канале подразделения.

"Моротряд Эспаньолы создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в "одиночное плавание"; Разведцентр "Мелодия" так же выведен в отдельную структуру. На базе же бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды, о которых мы вскоре расскажем подробнее", - уточняют в подразделении.

"Ответим не только в небе": Таллин пригрозил Москве ракетами

Таллин пригрозил Москве, что за якобы нарушение воздушного пространства может последовать ответ в совершенно другой сфере, например, на море. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов, чьи слова приводит издание The Telegraph.

Поводом для резкого заявления стал недавний инцидент, когда Эстония обвинила Россию в том, что якобы три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство. Напомним, что Минобороны РФ опровергло эти данные. Однако, Всевиов продолжил развивать тему и подчеркнул, что НАТО должно демонстрировать «единый фронт», где самолеты союзников могут беспрепятственно пересекать границы друг друга для преследования нарушителей.

«Мы хотим, чтобы русские поняли, что они сталкиваются с единым НАТО, а не с группой государств», — заявил он.

Банки лишают россиян доступа к деньгам на долгие месяцы

В последнее время российские банки начали активнее блокировать счета клиентов, что иногда приводит к длительной заморозке денежных средств — на сроки, достигающие нескольких месяцев.

Об этом свидетельствует наличие множества соответствующих жалоб в рамках проекта «Народный рейтинг» на портале «Банки.ру», передаёт ИА DEITA.RU.

Основная причина блокировок связана с выявлением подозрительных операций. В числе подозрительных признаков называют такие действия, как переводы средств друзьям, оплата товаров в магазинах или проведение иных транзакций, которые вызывают у банка сомнения в соблюдении законности.

Министра культуры Литвы уволили после вопроса «чей Крым»

Министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса, назначенного на эту должность неделю назад, отправили в отставку из-за того, что он не смог ответить на вопрос «чей Крым».

Об этом сообщает Delfi.

«Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, могу сказать — я ухожу с поста министра культуры», — приводит портал его слова.

3 октября стало известно, что Адомавичюс отказался дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

Умерла Нина Гуляева

МХТ имени А. П. Чехова сообщил о смерти своей старейшей актрисы — народной артистки России Нины Гуляевой.

Гуляевой было 94 года. На сцену МХТ она впервые вышла более 70 лет назад. Всего за свою карьеру она сыграла в театре около 60 ролей.

«Играла Нина Ивановна и лирических героинь, и трагедийные образы (за роль старухи Анны в “Последнем сроке” по роману Валентина Распутина актриса в 1978 году получила Госпремию), и комедийных персонажей, вроде Дорины в искрометном “Тартюфе” Анатолия Эфроса. И всегда зал замирал, вслушиваясь в ее серебряный голос. Голос этот часто звучал на радио и с экрана, им говорили героини Анастасии Вертинской в фильмах “Алые паруса” и “Человек-амфибия”, Буратино и Чиполлино в мультфильмах», — сказано в Telegram-канале театра.

Звезду «Склифосовского» отправили в колонию за избиение собственной матери

© Соцсети

Актера Якова Левду, известного по работе в сериале «Склифосовский», отправили в колонию за избиение собственной матери. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Конфликт, закончившийся преступлением, произошел 15 ноября 2024 года. После звонка матери, пожаловавшейся на ссору с мужем, нетрезвый Левда приехал домой.

Разговор быстро перерос в скандал: актер начал громить вещи и избил женщину. В ходе нападения на нее упала дверь, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы — перелом ребер и гематомы в области таза, груди и глаза. Ей удалось выбраться из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На суде Левда полностью признал вину. Нагатинский суд Москвы признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, уточняет телеканал.

Болельщики австрийского клуба вывесили баннер с российским футболистом

Болельщики австрийского «Штурма» вывесили баннер с изображением бывшего российского футболиста клуба Сергея Юрана перед матчем общего этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Баннер был посвящен победе «Штурма» над «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. В той игре австрийцы взяли верх над соперником со счетом 2:0, а один из мячей забил Юран.

«Давайте, парни. Сделайте это снова», — было написано на полотне.

