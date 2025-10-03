В Британии объявлен траур в связи с терактом в Манчестере

В Великобритании объявлен день траура в связи с терактом возле синагоги в Манчестере, в результате которого погибли люди.

Как отметили на сайте Даунинг-стрит, в стране приспустят флаги на всех правительственных зданиях до 22:00 мск 3 октября.

По данным Sky News, флаги над Палатой общин и над канцелярией премьера на уже были приспущены с утра пятницы.

Ранее сообщалось, что три человека, включая нападавшего, погибли в результате атаки у синагоги в Манчестере, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Из-за теракта премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.