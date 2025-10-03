Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обошел вниманием роль СССР в деле объединения Германии и заявил, что путь к свободе западных немцев стал возможным только благодаря помощи американцев, британцев и французов, а жители ГДР "сами себя освободили".

"Мы на западе [Германии] смогли благодаря помощи, только благодаря помощи, американцев, британцев и французов найти путь к свободе из самого мрачного времени нашей истории. Жители в Восточной Германии сами себя освободили и благодаря собственному мужеству вырвались из оков второй германской диктатуры", - заявил Мерц на торжественной церемонии по случаю 35-летней годовщины объединения Германии в Саарбрюккене. Трансляцию вел телеканал Welt.

В 1990 году успешные переговоры с державами-победительницами во Второй мировой войне по формуле "два плюс четыре" (ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Великобритания и Франция) привели к объединению Германии. Одним из архитекторов германского единства в ФРГ называют первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Предвозвестником объединения стала "мирная революция в ГДР", когда в 1989 году тысячи граждан вышли на улицы городов под лозунгом "Мы - народ". Месяц спустя пала Берлинская стена.

3 октября 1990 года пять земель бывшей ГДР - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав ФРГ. Спустя 35 лет после объединения, несмотря на все усилия федерального правительства, уровень жизни жителей восточных регионов страны все равно уступает уровню жизни населения западных земель. Многие восточные немцы до сих пор недовольны своей ролью в обществе и считают, что к их мнению недостаточно прислушиваются.