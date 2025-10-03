Коснется украинцев: Лондон уточнил правила предоставления убежища уклонистам

Британские власти разъяснили правила предоставления убежища украинцам, которые уклоняются от службы в ВСУ. Документ опубликован на сайте МВД Британии.

В правилах подчеркивается, что уклонисты могут получить убежище из-за религиозных или политических убеждений, если в их стране нет альтернативной службы и отказ сопровождается арестами или пытками. Также убежище предоставляется при риске лишения свободы на срок в 10-12 лет за уклонение и дезертирство.

Кроме того, просителей убежища могут попросить доказать принуждение к действиям, противоречащим гуманности. Речь, в частности идет, о военных преступлениях.

Отмечается, что сами по себе тяжелые условия службы, нежелание воевать или общая опасность не считаются достаточными основаниями для убежища. Каждое заявление рассматривается индивидуально.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.