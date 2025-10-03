Турецкого частного детектива задержали за работу на «Моссад»

Национальная разведывательная организация Турции задержала в Стамбуле местного жителя Серкана Чичека по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на местные спецслужбы.

В июле Чичек, который руководил детективным агентством Pandora, установил контакт с представителем «Моссада» и согласился передать ему информацию о палестинском активисте, живущем в Стамбуле, за четыре тысячи долларов (328,5 тысячи рублей — прим. «ВМ») в криптовалюте.

При этом, по данным турецких спецслужб, Чичеку не удалось выполнить поручение израильской разведки, поскольку он не смог найти объект по адресу, который ему предоставили.

Операцию по задержанию мужчины провели в сотрудничестве с местным управлением безопасности в рамках расследования, которое ведет стамбульская прокуратура, передает телеканал.

