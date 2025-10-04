Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пинью отказалась давать комментарии по поводу выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай», состоявшегося 2 октября. На проводимом в Брюсселе брифинге для журналистов она прямо заявила, что Еврокомиссия не отслеживает выступления российского лидера.

Такой ответ последовал на вопрос, касавшийся ироничного замечания Путина о дронах и НЛО над Европой. Российский президент в ходе своего выступления в шутливой форме пообещал больше не отправлять дроны в такие европейские страны, как Франция и Дания. Он отметил, что у европейской молодежи, интересующейся неопознанными летающими объектами, теперь будет возможность ежедневно наблюдать и «ловить» подобные аппараты.

В ЕС отказались комментировать выступление Путина на «Валдае»

Когда журналисты задали уточняющий вопрос о том, почему структура, позиционирующая себя как «геополитическая», игнорирует ключевые заявления на геополитические темы, Пинью повторила прежнюю позицию, заявив, что Еврокомиссия больше не комментирует подобные вещи.

В то же время представитель ЕК охотно высказалась по поводу сообщения Министерства обороны Бельгии о пятнадцати неопознанных дронах, замеченных 2 октября над военной авиабазой на границе с Германией. По её мнению, данный инцидент лишь подтверждает необходимость реализации общеевропейского проекта по созданию так называемой «стены дронов».

Ранее сообщалось, что канцлер Мерц объявил войну правой партии АдГ.