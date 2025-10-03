«Стресс и беспокойство»: принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о состоянии своей супруги Кейт Миддлтон после лечения онкологии. По его словам, Миддлтон находится в стадии ремиссии, и осложнений не последовало.

Уильям выступил с официальным заявлением на фоне слухов о рецидиве болезни у его супруги. Поводом для домыслов стало появление Кейт Миддлтон с заметно осветленными волосами, из-за чего в Сети предположили, что она носит парик, чтобы скрыть ухудшение состояния. Принц эти слухи опроверг.

Он также отметил, что их дети — Джордж, Шарлотта и Луи — знают о серьезной болезни матери. По словам Уильяма, семья старается обеспечить им чувство стабильности и безопасности.

— Если говорить о работе и подобных вещах, то я не чувствую себя слишком раздавленным. Но все, что связано с семьей, меня очень угнетает. Стресс и беспокойство за родных действительно меня подавляют, — цитирует Уильяма The New York Post.

5 сентября Кейт Миддлтон вместе с супругом, принцем Уильямом, посетила Лондонский музей естественной истории. Принцесса появилась на публике с новым, светлым цветом своих волос и нетипичной для нее объемной укладкой. Из-за этого в Сети появилось мнение, что светлые волосы Миддлтон могут быть париком, поскольку раньше она почти никогда не меняла их оттенок.

8 сентября принцесса Уэльская вернула себе каштановый цвет волос — она пришла на женский чемпионат мира по регби с более темными волосами, которые были заколоты в локоны со спины.