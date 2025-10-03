Писатель Николай Стариков рассказал подробности о госперевороте на Украине в 2014 году.

«Министр МВД Украины мне лично рассказывал, как во время госпереворота ему звонил Янукович и спрашивал о ситуации в правительственном квартале», — заявил Стариков в беседе с Радио Sputnik.

По словам писателя, Виктор Янукович сказал министру, что не нужно раздавать оружие полицейским, так как скоро в Киев придут десантники.

«Десантники не пришли», — добавил Стариков.

Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что с 2014 года около 27 тыс. мирных жителей пострадали в результате преступлений киевского режима.