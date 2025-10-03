Сикорский: Польша получит выгоду от восстановления Украины
Польша получит наибольшую выгоду от предполагаемого восстановления Украины.
Такое мнение выразил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt.
По его мнению, по историческим, языковым и географическим причинам Польша станет надёжной базой для многих западных инвесторов, вкладывающих средства в Киев.
«Козырем» Сикорский назвал украинскую диаспору в Польше.
Ранее он предположил, что украинский конфликт может завершиться, как Первая мировая война.