Сикорский: Польша получит выгоду от восстановления Украины

Польша получит наибольшую выгоду от предполагаемого восстановления Украины.

Такое мнение выразил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt.

«Я считаю, что Польша получит наибольшую выгоду от возможного восстановления Украины», — отметил он.

По его мнению, по историческим, языковым и географическим причинам Польша станет надёжной базой для многих западных инвесторов, вкладывающих средства в Киев.

«Козырем» Сикорский назвал украинскую диаспору в Польше.

Ранее он предположил, что украинский конфликт может завершиться, как Первая мировая война.