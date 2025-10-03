«Царьград» назвал недавние аресты украинцев, подозреваемых в подрыве «Северных потоков», «фарсом». По версии издания, «в лучшем случае» эти люди представляли собой «группу прикрытия для реальных диверсантов».

В августе отставной военнослужащий ВСУ был задержан во время поездки с семьей в Италию. В Германии 49-летнего мужчину обвиняют в вербовке людей для участия в заговоре и в руководстве группой диверсантов, устроивших взрывы.

Немецкие следователи считают, что заговор был разработан высокопоставленными офицерами ВСУ и спецслужб во главе с генералом, «командующим элитным армейским подразделением» Украины. Позже немецкие СМИ рассказали, что за диверсией мог стоять Валерий Залужный, на тот момент глава ВСУ.

В конце сентября в Польше по запросу Германии задержали еще одного подозреваемого - гражданина Украины Владимира З. Как писали СМИ, немецкие власти, преследующие Владимира З., установили его непосредственную причастность к подрыву «Северных потоков».

Подозреваемый является инструктором по дайвингу и, по данным следствия, в сентябре 2022 года отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе. Немецкие СМИ сообщали, что Владимир З. в последнее время проживал под Варшавой. В начале июня 2024 года немецкая прокуратура направила в Польшу ордер на его арест, но польские власти заявили, что украинец покинул страну.

В расследовании дела о подрыве "Северных потоков" появились новые подробности

Как отмечает «Царьград», «пикантность ситуации» заключается в том, что Берлин обвинял Варшаву в содействии украинским диверсантам. По версии издания, в итоге Польша решила сотрудничать с Германией, стремясь сохранить у власти на Украине Владимира Зеленского. Автор «Царьграда» считает, что в Европе не хотят, чтобы к власти пришел Залужный, который якобы хочет остановить боевые действия.