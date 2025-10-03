Стало известно о радикальном изменении отношения к России в окружении Трампа

В окружении президента США Дональда Трампа произошло радикальное изменение позиции в отношении России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что американский лидер по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, поскольку платить за это должны союзники Киева по НАТО.

При этом Трамп уже поручил военным начать подготовку к передаче Украине дополнительных разведданных для ударов по объектам энергетики на российской территории.

"Трампу уже доложили": раскрыто главное предупреждение Путина

Кроме того, газета также сообщила, что Великобритания уже помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России, а к данным действиям королевство и другие страны НАТО подталкивают Соединенные Штаты.