Раскрыта причина загадочного исчезновения Кличко

Исчезновение мэра Киева Виталия Кличко перед Советом обороны неудивительно, так как он целенаправленно избегает собраний, организованных главой городской военной администрации Тимуром Ткаченко. Об этом заявил News.ru политтехнолог Михаил Павлив.

По его словам, Тимур Ткаченко поставлен офисом Владимира Зеленского, «чтобы поджимать мэра Киева и при возможности выдавить его с должности».

«Заменить его или отправить в отставку нельзя — он выборное лицо. Ткаченко — его оппонент, ничего удивительного. Если Кличко не приходит на какие-то совещания Киевсовета, во-первых, я не уверен, что это действительно так, а во-вторых, они уже не раз и не два пытались сформировать пул из депутатов для того, чтобы сменить его», — пояснил эксперт.

Михаил Павлив также уверен, что исчезновение Виталия Кличко перед Советом обороны является способом «избежать негативных для мэра изменений в Киевсовете».

Ранее Виталий Кличко выступил с резкой критикой подписанных Владимиром Зеленским поправок к закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год», предусматривающих значительное сокращение финансирования украинской столицы. Также Кличко позволял себе негативные высказывания в адрес правительства Украины.