Трех граждан ФРГ арестовали за запуск дронов около аэропорта в Норвегии

В Норвегии задержали трех граждан Германии, которые обвиняются в запуске дронов в запрещенной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта в городе Мо-и-Рана. Об сообщает Nettavisen.

По информации портала, всем задержанным немного больше 20 лет. Их уже отпустили, однако подозрения не сняли.

— Полиция арестовала трех граждан Германии в аэропорту Росволл Му-и-Рана за незаконное использование беспилотников, — отмечается в материале.

26 сентября в Вильнюсе задержали вылет четырех самолетов и прилет еще трех. Служба общественной безопасности города зафиксировала три пролета дронов в районе аэропорта. В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу воздушной гавани.

Также несколько беспилотников неизвестного происхождения были замечены над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейном. Местная полиция работает над укреплением своей защиты от беспилотников совместно с другими северными землями Германии. Глава МВД страны не предоставила подробностей о количестве замеченных беспилотников и их местоположении.