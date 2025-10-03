Решение Трампа о ракетах для ВСУ назвали точкой невозврата

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о передаче Украине американских ракет Tomahawk – точка невозврата в отношениях Вашингтона и Москвы, пишет Sohu.

«Передача Украине ракет "Томагавк" является точкой невозврата в российско-американских отношениях», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что такое стратегическое вооружение используется для сдерживания ключевых оппонентов.

Однако, как подчеркивается в материале, заявление американского лидера о поставках ракет могут быть и информационной атакой, поскольку в Белом доме осознают опасность такого шага. Кроме того, утверждается, что передача оружия в нынешнем виде просто невозможна, так как средства поражения запускают с подлодок и авиации, а для этого Соединенным Штатам необходимо будет отправить Украине и их.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи украинской стороне ракет «Томагавк». При этом, как писали западные СМИ, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Глава российского государства Владимир Путин, комментируя эти данные, заявил, что поставка американских ракет не окажет влияния на ситуацию на поле боя.