Санду призналась в получении золота от Макрона

Президент Майя Санду получила в подарок от лидера Франции Эммануэля Макрона покрытую золотом ручку-роллер стоимостью почти 600 долларов.

Данные о подарках главе молдавского государства опубликовала ее администрация, передает портал Newsmaker.md.

«Самым дорогим подарком оказалась ручка-роллер, покрытая золотом. Ее стоимость оценивается в 9950 леев (примерно 48 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Президент Франции Эммануэль Макрон вручил этот подарок Санду во время визита в Кишинев по случаю Дня независимости», — говорится в публикации.

Всего с июля по сентябрь 2025 года Майя Санду получила 24 подарка на общую сумму более 3,4 тысячи долларов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. Партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего по итогам проверки 100 процентов бюллютеней за нее отдали голоса 50,2 процента граждан.