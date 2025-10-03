Обзор иноСМИ: «Запад на грани гибели», Киев предлагает США новую сделку

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украина предложила США новую сделку

Украина предложила США план помощи по продаже американской нефти в Европу, пишет New York Post со ссылкой на министра энергетики Украины Светлану Гринчук. Цель этого плана - «обойти Россию и получить прибыль». По словам Гринчук, трубопроводы, заложенные глубоко под территорией Украины, могут транспортировать топливо, добытое в стране в рамках американо-украинского соглашения о полезных ископаемых или импортируемое из США.

В Киеве заявили, что с помощью потенциального партнерства американские нефтяные компании могут заменить Москву в энергетическом секторе Европы. Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что на прошлой неделе в кулуарах Генассамблеи ООН он кратко изложил эту идею представителю США в организации Майку Уолтцу. Потенциальный интерес Америки к такому соглашению неясен. Предложение Украины находится на самой ранней стадии разработки, отмечает New York Post. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл полное отключение Европы от российского энергетического сектора ключевым фактором давления на Москву. По его мнению, это способно остановить украинский кризис. Но критики утверждают, что это нанесет ущерб энергетической безопасности Европы.

«Отношения Украины и Венгрии обострились из-за беспилотников»

Владимир Зеленский обвинил премьера Венгрии Виктора Орбана в отправке на Украину беспилотников, которые «могут служить интересам» России, пишет Le Monde. И без того напряженные отношения между Венгрией и Украиной достигли «нового минимума» 26 сентября, когда Зеленский официально выразил протест из-за пролета над западом Украины разведывательных беспилотников. Он заявил, что дроны прилетели из Венгрии. Орбан сначала отверг причастность Будапешта, а затем преуменьшил значение этих пролетов. По словам Орбана, вопрос не в том, пересекли ли границу «два, три или четыре венгерских беспилотника»: «Допустим, они залетели на несколько метров вглубь страны, и что? Украина не является независимым и суверенным государством; мы поддерживаем её на плаву, так что она не должна вести себя так, будто она суверенная».

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это заявление «признанием». Министр заявил, что венгерский премьер «по-прежнему находится под влиянием российской пропаганды». Зеленский приказал ВСУ реагировать «адекватно […] в следующий раз», подразумевая, что беспилотники могут быть уничтожены. По данным украинских СМИ, проникновение дронов вглубь украинской территории (более чем 40 километров от границы) может указывать на попытку собрать информацию о промышленном потенциале. Le Monde отмечает, что Орбан систематически обвиняет Киев в нарушении прав закарпатских венгров. На саммите ЕС в Дании Орбан вновь раскритиковал Украину. Он повторил, что сохранит за собой право вето на вступление Киева в ЕС и продолжит выступать против эмбарго на российский газ. Воспользовавшись дружбой с Трампом, Орбан даже добился того, чтобы президент США заявил из Белого дома, что не хочет, чтобы «кто-то обвинял [его] хорошего друга, [который] не имеет выхода к морю и по-прежнему связан трубопроводом [с Россией]».

«Готова ли Канада к будущему, которое может оказаться хуже прошлого?»

В прошлом году Министерство инноваций, науки и экономического развития Канады опубликовало отчет о состоянии оборонной промышленности страны. Читатель отчета узнает, что в 2022 году канадский оборонный сектор получил доход в 14,3 миллиарда долларов, почти половина которого пришлась на экспорт, а наиболее значимыми подсекторами стали техническое обслуживание и ремонт военных самолетов, производство военной наземной техники и строительство кораблей. На создание этого небольшого обзора ушло два года. Именно с такой скоростью часто происходят события в Канаде, и не только в государственном секторе, пишет The Globe And Mail.

Недавно премьер страны Марк Карни пообещал быстро увеличить военные расходы и потратить большую часть средств на продукцию, произведенную в Канаде. Автор статьи усомнился в способности Канады быстро наращивать разработку и производство новаторского оружия - собственных дронов. Канада на протяжении поколений жила в безопасности и стабильности. Правительства могли позволить себе действовать медленно и зачастую расточительно. Экзистенциальные угрозы были отдалёнными или воображаемыми. Однако долгий период благополучия не подготовил Канаду к более сложному периоду. По мнению автора статьи, даже сама идея существования такого понятия, как «Запад», находится на грани гибели. Он подчеркнул, что Западу угрожают не только соперники из других стран: угрозы также исходят изнутри, начиная с «режима в Вашингтоне, глубинные импульсы которого авторитарны и антилиберальны». Они распространяются на избирателей во многих странах и склоняют их к голосованию за лидеров со схожей ДНК, заключил автор.

«Молодые - за границу, взрослые - за парты: как украинцы избегают призыва»

Украинские СМИ рассказали, что результаты экзамена - внешнего независимого оценивания (ВНО) - иллюстрируют, как украинские мужчины разного возраста избегают призыва или мобилизации, пишут «ИноСМИ». В 2021 году после окончания школы такие экзамены сдавали 171 658 молодых людей и 166 620 девушек, доля первых составляла 50,7 процента. В 2025 году на Украине национальный экзамен сдавали 121 346 девушек и только 98 994 парня (45 процентов). Часть этого демографического «провала» журналисты объяснили выездом украинских подростков за границу до наступления призывного возраста.

Частично это подтверждают данные о тех, кто сдавал экзамен, находясь за границей. Молодых людей среди таких выпускников было 8,9 тысячи - на две тысячи больше, чем девушек. Куда пропали еще около 20 тысяч парней? По одной из версий, также уехали из страны и поступили в европейские вузы. В 2025 году наметилась новая тенденция: большая часть взрослых, которые сдавали национальный экзамен, были мужчинами (44 156 против 32 098 женщин). Большинство из них стали студентами вузов и получили отсрочки от мобилизации. По оценкам украинских властей, такой отсрочкой за последние годы могли воспользоваться 100 тысяч взрослых украинцев. Руководство страны планирует закрыть эту лазейку: подготовлен проект, отменяющий отсрочки для студентов, которые после 25 лет поступили в колледж или на заочную форму.

«Что на самом деле принесла блокада границы с Белоруссией?»

Двадцать пятого сентября Польша открыла границу с Белоруссией. Премьер страны Дональд Туск обосновал это решение завершением российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Эта связь представляется сомнительной, поскольку учения завершились 16 сентября, пишет Myśl Polska. Более того, само правительство признало, что причина не в учениях, подчеркивается в статье. МВД Польши подчеркивало, что закрытие бессрочное и сохранится до тех пор, пока «граница не будет полностью защищена». При этом маневры «Запад-2025» не охватывали районы вблизи границы с Польшей, как это иногда случалось ранее, а проходили в центральной и восточной частях страны.

В ходе учений также не было зафиксировано роста нелегальной миграции на польскую территорию. По версии автора Myśl Polska, закрыв границу, Варшава пыталась «наказать» Россию и Белоруссию после инцидента с беспилотниками. Также Польша хотела продемонстрировать «твёрдость и решимость руководства страны в противостоянии соседям». Кроме того, польские власти хотели использовать китайское давление, поскольку блокада польско-белорусской границы наносит ущерб потоку китайских товаров в Европу. В статье подчеркивается, что закрытие границы могло быть ощутимым для Белоруссии из-за ее транзитной роли, но в то же время Польша наказала и себя. Польский транспорт и водители оказались заблокированы на территории Белоруссии вместе с грузами. В итоге Польша сдалась под давлением Китая и «осталась одна, разжигая конфронтацию, которой никто не хотел».