В Европе нарастает «БПЛА-фобия»: зачем ЕС пугает своих граждан

«БПЛА-фобия» нарастает в Европе. Как сообщает Life.ru, политолог Марат Баширов объяснил, зачем она нужна европейским властям и как с ее помощью накачиваются военные бюджеты.

Эксперт напомнил, что в Европе не запрещены полеты дронов — нормы есть, но «очень вольные», а контроль за ними слабый. Ими могут пользоваться как туристы, так и местные подростки. В Евросоюзе беспилотники делят на три категории по весу и типу полета. В зависимости от веса устанавливается требование к безопасности для людей: чем беспилотник тяжелее, тем дальше он должен запускаться от населения и зданий.

Однако, по сути, дронов в Европе сотни тысяч — как частных, так и коммерческих. Глупо надеяться, что все операторы соблюдают правила, некоторые даже не знают, что летают над военными и инфраструктурными объектами. Кроме того, для европейцев они не ассоциируются с военным оружием.

«Чтобы начать инвестировать в военную промышленность стран ЕС, а не в гражданскую, властям Европы надо поменять мнение граждан, запугать, поэтому панику специально раскручивают. Почему? В военной промышленности не требуются экономия и эффективность. Они надеются сохранить свои производства и пересидеть Трампа. А там, глядишь, вернутся к власти демократы в США и ослабят удавку», — заметил Баширов.

Чьи дроны над Данией: российская разведка или провокация?

Европейские власти вынуждены идти на милитаризацию экономики под надуманной военной угрозой со стороны России, а чтобы все выглядело убедительно — руками украинцев подбросили обломки российских «Гераней». Неизвестно, как дальше гражданам Европы будут продавать «БПЛА-фобию», однако очевидно, что угроза военных инцидентов между ЕС и РФ только возрастает.