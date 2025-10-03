Назван самый запрещаемый автор в школах США

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место в рейтинге самых запрещаемых авторов в школах США. Информацию об этом публикует Associated Press со ссылкой на отчет некоммерческой организации PEN America.

Согласно отчету, за текущий учебный год в США было зафиксировано более 6,8 тысячи случаев изъятия книг из продажи. Чаще всего это происходило в Теннеси, Техасе и Флориде — на три штата приходится 80 процентов запретов. Произведения Кинга подвергли цензуре 206 раз, особое внимание было уделено его книгам «Противостояние» и «Кэрри».

Отмечается, что при этом наиболее запрещаемым произведением стал «Заводной апельсин» британского автора Энтони Берджесса. В рейтинг авторов, столкнувшихся с ограничениями, также вошли Патриция Маккормик («Продано»), Джуди Блюм («Навсегда»), Дженнифер Нивен («На последнем дыхании»), Сара Дж. Маас и Джоди Пиколт. Среди причин изъятия книг названы сцены насилия, рассуждения на расовые темы, а также ЛГБТ-тематика (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее Стивен Кинг заявил, что вероятное избрание президента США Дональда Трампа на третий срок стало бы наихудшим сценарием развития событий. Автор «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» напомнил, что считает Трампа идиотом, поэтому его третий срок может быть опасен для жителей страны.