Главу Республики Сербской Додика впечатлила речь Путина на Валдае

Президенту Республики Сербской Милораду Додику понравилось, как российский лидер Владимир Путин проанализировал обстановку в мире в своей речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Оставили сильное впечатление его объяснения, каким образом должен развиваться этот многополярный мир, в котором должны уважаться суверенитет, самобытность и интересы другой стороны», — сказал Додик.

По его словам, он был рад присутствовать в зале во время речи и доволен тем, что Путина по-настоящему интересуют все вопросы, которые были озвучены в ходе заседания.

Пленарная сессия XII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» состоялась 2 октября. Мероприятие длилось почти 4 часа, и за это время Путин успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России.

Президент много шутил: пообещал больше не запускать дроны в Копенгаген, назвал себя будущим главой ЦРУ, а также назвал Дональда Трампа комфортным собеседником.