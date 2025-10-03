Меркель отметила отсутствие спикеров из Восточной Германии в День единства

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что на главных торжествах по случаю 35-летней годовщины объединения Германии нет спикеров из Восточной Европы или Восточной Германии.

© bundeskanzlerin.de

По ее словам, выступления канцлера Фридриха Мерца, председателя Бундесрата Анке Релингер и президента Франции Эммануэля Макрона вызывают уважение, однако лично она видела бы в числе гостей представителей восточной части Германии.

Меркель подчеркнула, что сама родилась в Гамбурге, но с трех лет жила в ГДР, куда ее семья переехала для работы в церкви. Она отметила, что восточным немцам часто приходится доказывать понимание ценностей, которые, как считается, воплощаются на Западе.

Экс-канцлер также пояснила, что жизненные истории жителей Востока и Запада различаются, и это является индивидуальным достижением каждого человека. Она считает, что подобное разнообразие опыта нужно учитывать при организации мероприятий национального масштаба. Меркель заключила, что, несмотря на трудности, объединение Германии стало большим счастьем, и важно признавать вклад и опыт жителей всех регионов страны, чтобы память о событиях последних десятилетий была полной и справедливой, передает ТАСС.

