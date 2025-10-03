Меркель раскритиковала Макрона

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на День германского единства в качестве специального гостя.

Об этом в Telegram сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«Возможно, в качестве приглашенного докладчика стоило пригласить кого-то из Восточной Европы или Восточной Германии», — пояснила экс-политик.

Названа причина резких высказываний Меркель в адрес Путина

Немцы празднуют День германского единства 3 октября.