Меркель раскритиковала Макрона
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на День германского единства в качестве специального гостя.
Об этом в Telegram сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).
«Возможно, в качестве приглашенного докладчика стоило пригласить кого-то из Восточной Европы или Восточной Германии», — пояснила экс-политик.
Немцы празднуют День германского единства 3 октября.