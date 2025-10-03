Мир услышал предупреждение: зарубежные СМИ вовсю обсуждают выступление Путина

Выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» привлекло внимание ведущих мировых СМИ. Какие акценты сделали американские, европейские и индийские издания в своих статьях, разбиралась обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Накануне президент России принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего выступления российский лидер рассказал о том, что погибший в ходе спецоперации сын замдиректора ЦРУ Майкла Глосса совершил подвиг и процитировал строчку из гимна Соединенных Штатов о храбрых американцах. Он также ответил на сравнение РФ с «бумажным тигром» и пошутил про «русские» дроны в Европе.

Президент назвал чушью заявления, что Россия может напасть на НАТО. При этом Путин констатировал, что правящая элита Европы продолжает «нагнетать истерию», что якобы война с русскими на пороге, и посоветовал политикам в ЕС «уняться, спать спокойно и заняться, наконец, своими проблемами».

Обозреватель Виктория Никифорова обратила внимание на то, что, несмотря на желание Запада «отменить» Россию, аналитики изучили «каждую букву» выступления Владимира Путина. А практически все ведущие мировые СМИ публиковали обширные цитаты из его речи.

При этом американские издания особо обратили внимание на то, что российский лидер говорил об убитом в США консервативном активисте Чарли Кирке и Майкле Глоссе, погибшем в ходе спецоперации.

«В американские заголовки попало заявление Путина о том, что он хотел бы восстановить отношения между Россией и США. Но еще более жирным шрифтом газетчики выделили другое послание: «Путин предупреждает США насчет поставок «Томагавков» Украине». (…) Реакция на эти слова была практически мгновенной. В супер-пупер либеральном CNN моментально отметили, что на самом деле «США до сих пор не огласили своего решения по поставкам»», — пишет обозреватель.

Оценка слов президента России появилась и в европейских СМИ. В частности, в Германии констатировали, что Владимир Путин был «мягким по отношению к Вашингтону, но жестким — к Берлину».

Путин несколько раз подчеркнул, что все военные меры, которые Россия предпримет по отношению к Европе, будут только ответными — хотя и очень быстрыми. Но это не помешало Berliner Zeitung говорить про «ядерные угрозы», констатировала Виктория Никифорова.

А в Британии наблюдается разочаровании по поводу речи российского президента.

«Нет никаких признаков, что Путин ищет компромисса по украинскому кризису или изменил своей цели — навязать Киеву капитуляцию», — пишет британская Guardian.

На этом фоне просто взрывной интерес к выступлению Путина показала Индия.

«Ведущие газеты страны процитировали слова о том, что «Индия никогда не позволит унижать себя» и не откажется покупать российскую нефть, несмотря на все угрозы Вашингтона», — говорится в статье.

По словам обозревателя, послание России к миру — это «спокойное достоинство, уверенность, правда и умение за себя постоять против самых сильных противников».