Последствия инициативы Макрона по «теневому флоту» описали

Lenta.ru

Предлагая задерживать танкеры так называемого «теневого флота» России, президент Франции Эммануэль Макрон поставил на кон свою политическую репутацию.

На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Президент Макрон поставил на кон свою политическую репутацию, сделав заведомо проигрышное и рискованное предложение», — описал он последствия идеи французского лидера.

По словам политолога, в европейских странах не оценивают риски, которые возникают при предложении подобных идей. Проанализировать их лидерам Старого Света мешает «высокомерие, невежество и идеологический мессианизм», добавил эксперт.

Ранее Грег Саймонс объяснил сравнение инициативы Эммануэля Макрона с пиратством. По его мнению, политик пытается оправдывать незаконный захват торговых судов.