Washington Examiner: США готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы

Американские войска готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает газета The Washington Examiner. "Военные стратеги считают, что собранных сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы", - пишет издание. Как пишет газета, наращивание вооруженных сил США у страны "значительно более масштабно", чем требуется для операций против наркокартелей. "Ситуация накаляется, когда речь заходит о возможных военных действиях США на территории Венесуэлы", - подытоживает WE. 3 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями. На этом фоне сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей.