Додик рассказал, о чем попросил Путина

Додик призвал Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя

RT на русском

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил RT, что он призвал российского лидера Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам из Брюсселя, когда будут закладываться основы мира.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — приводит его заявление Telegram-канал RT.

Ранее сообщалось, что Путин встретился в Сочи с Додиком.

Отмечалось, что российский лидер в ходе беседы с президентом Республики Сербской назвал сложной ситуацию в республике.