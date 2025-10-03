В Японии рассказали, чем Путин пригрозил Европе

Российский лидер Владимир Путин мог подразумевать ответные удары ракетой «Орешник», говоря о контрмерах в случае угрозы со стороны Запада. Такой вывод сделала японская газета Nikkei.

Отмечается, что конкретных ответных мер российский президент не назвал.

«В России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности «Орешник», радиус действия которой охватывает всю Европу. Вероятно, он имел в виду именно эти меры», — говорится в материале.

На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сообщил, что у России появилось много высокотехнологичного оружия, включая «Орешник». Также он подчеркнул, что страна уверена в своём ядерном щите.