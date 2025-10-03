Пока вы спали: новый враг США и дроны над Мюнхеном

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Над аэропортом Мюнхена замечены БПЛА

Аэропорт Мюнхена приостановил полёты после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 2 октября воздушное движение было ограничено, в результате чего 17 рейсов не смогли вылететь, затронув около 3 000 пассажиров. Также 15 рейсов, направлявшихся в Мюнхен, были перенаправлены в другие города Германии и Австрии.

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп официально заявил о начале вооруженного конфликта с наркокартелями, что служит основанием для легитимации операций против судов в Карибском море. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия картелей и контрабандистов теперь считаются актами вооруженного нападения на Соединённые Штаты.

В ответ США уже уничтожили несколько лодок, подозреваемых в перевозке наркотиков, что подтверждает изменённый статус кампании против наркокартелей.

ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников к Хатнему

Командование Вооружённых сил Украины перебрасывает в Харьковскую область до роты латиноамериканских наемников для укрепления позиций на участке Меловое — Хатнее. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили, что украинские солдаты на этом фронте испытывают низкую мотивацию и снизился боевой дух.

Там также отмечаются массовые отказы военнослужащих от выполнения боевых задач, а для поддержания порядка привлечена военная полиция.

Белый дом из-за шатдауна отправит в неоплачиваемый отпуск около трети работников

Из-за частичного приостановления финансирования правительства США Белый дом планирует отправить в неоплачиваемый отпуск около трети своих сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

В целом, из 1733 работников в отпуск отправятся 554 человека, в то время как остальные продолжат работу.

В рамках мер по улучшению эффективности и сокращению бюрократии работу сохранят ключевые подразделения, такие как ведомство по повышению эффективности и Административно-бюджетное управление.

В Норвегии во время учений у границы РФ пропали без вести пятеро военных

Во время учений в норвежской области Финнмарк, граничащей с Мурманской областью РФ, пропали без вести пятеро военных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, разделенные на две группы солдаты могли неправильно интерпретировать время встречи или задержаться дольше запланированного, а также возможны травмы или потеря ориентировки.

Изначально исчезли десять военнослужащих, из которых пятеро были найдены в ходе поиска.