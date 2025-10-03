В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

Европейский союз (ЕС) не намерен вводить ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

При этом, по словам собеседника агентства, ЕС рассматривает возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Однако он добавил, что о полном запрете на выдачу виз речи не идет.

Ранее стали известны детали нового пакет антироссийских санкций. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в него будут включены меры против российского сжиженного природного газа (СПГ).