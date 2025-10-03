Лукашенко предложил Германии снимать барьеры и восстанавливать отношения

Белоруссия предлагает Германии снять пограничные барьеры и восстановить отношения между государствами. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.

"Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений", - подчеркнул он.

В Германии захотели возврата призыва в армию

По словам Лукашенко, это будет непросто, однако такое развитие событий отвечает интересам народов. Глава государства также добавил, что объединение Германии в 1990 году стало одним из самых значимых событий в истории современной Европы.

До этого Лукашенко говорил, что президент США Дональд Трамп не хочет приглашать лидеров европейских стран к переговорам по Украине, так как они сами продемонстрировали, что их статус "ниже плинтуса".

Как он отметил, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сами признавались, что участвовали в переговорах, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине возможность накопить силы. Речь идет о встречах, приведших к подписанию "Минска-2".