Трамп может посетить Токио 27 октября

Япония и США согласовывают визит американского лидера Дональда Трампа в Токио. По предварительным данным, он намечен на 27 октября.

Как утверждает японское новостное агентство Kyodo, на запланированном саммите Трамп и новый японский лидер подтвердят важность альянса двух стран.

Визит американского лидера в Японию станет первым после его после возвращения в Белый дом в январе текущего года. Затем, по данным агентства, Трамп намерен отправиться в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В сентябре США и Япония провели крупнейшие в своём роде совместные учения Resolute Dragon 25.