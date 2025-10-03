Евросоюз пугает сам себя «русским медведем» ради поддержки США

«После десятилетий приуменьшения и полного игнорирования своей основополагающей обязанности финансировать собственную национальную оборону, европейцы, по крайней мере в своих публичных заявлениях, начинают действовать активнее», – пишет автор американского издания.

Аналитик отметил, что вся активность европейских лидеров нацелена главным образом на президента США Дональда Трампа. Последний дал понять, что вопросы безопасности Европы перестают быть для него приоритетными, и теперь сами страны ЕС должны заботиться о собственной защите.

В связи с этим европейские лидеры стремятся убедить Вашингтон не отказываться от поддержки, осознавая риски оказаться в крайне уязвимом положении.

Вайхерт пояснил, что европейские власти стремятся продемонстрировать Трампу серьезность «российской угрозы» и свою решимость противостоять ей. Однако, по его словам, все понимают, что Москва не планирует нападений на соседние государства.

Кремль избегает прямого столкновения с НАТО, а сама Европа, по мнению обозревателя, сталкивается с внутренними проблемами. Рост влияния радикальных левых и правых партий в странах Западной и Северной Европы свидетельствует о кризисе европейского проекта. Эксперт подчеркнул, что в действительности лидеры ЕС осознают отсутствие реальной военной угрозы со стороны России. Главный риск для них заключается в утрате геополитического значения.

Поэтому, по мнению Вайхерта, европейские политики вынуждены «играть на публику» и изображать готовность противостоять «русскому медведю», надеясь таким образом привлечь внимание США и сохранить свою значимость на мировой арене, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что во время выступления на дискуссионной площадке «Валдай» Владимир Путин выразил недовольство высказыванием Трампа.