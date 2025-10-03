В США пройдут массовые увольнения на фоне остановки правительства

Администрация президента США Дональда Трампа уже подготовил перечень ведомств, в которых ожидаются массовые увольнения на фоне шатдауна правительства (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие — прим. «Ленты.ру»). Список огласят в ближайшее время, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

О предстоящих сокращениях федеральных служащих должно стать известно уже пятницу. Если этого не произойдет в последний рабочий день недели, то сообщение распространят в субботу или воскресенье, отмечают чиновники.

Белый дом все еще проясняет некоторые детали предстоящих увольнений, однако список в основном был составлен Административно-бюджетным управлением в координации с целевыми агентствами. Незадолго до этого лидер США заявил, что придется определить, «какие из многочисленных демократических агентств» они планируют сократить, а также обозначить, будет это временный или постоянный характер увольнений.

По данным чиновников, часть агентств попали под прицел из-за своей политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Однако основная причина, по которой они подвергаются нападкам, состоит в том, что организации не соответствуют приоритетам президента, считают в администрации Трампа.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил в шатдауне Демократическую партию. По его словам, умеренные демократы значительно теряют свои позиции.