Депутаты Народного собрания Болгарии лишили президента страны права назначать руководителей специальных служб. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство. В публикации отмечается, что поправки к закону о Государственном агентстве национальной безопасности и других спецслужбах были приняты правящим большинством в двух чтениях. По мнению президента Болгарии Румена Радева, нововведение подчиняет спецслужбы политикам. Он считает, что силовиков будут использовать не только для манипуляций на выборах, но и для защиты от финансовых злоупотреблений, а также поиска компромата в отношении неугодных политиков и оппозиции. В июле депутаты Европарламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года. Так, за присоединение к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69, еще 79 депутатов воздержались от решения. 22 июня болгарский политик Коста Стоянов заявил, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, Евросоюз давит на Болгарию, поскольку находится в кризисе.

