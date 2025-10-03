Раскрыт секретный доклад Трампа о начале войны для США

Президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что Америка оказалась втянута в «вооруженный конфликт» с наркокартелями, которые его команда характеризует как террористические организации. Об этом следует из конфиденциального доклада Конгрессу, сообщает New York Times (NYT).

Соответствующее уведомление было разослано в несколько комитетов Конгресса и получено журналистами. Решение хозяина Белого дома официально назвать свою кампанию против наркокартелей активным вооруженным конфликтом говорит о том, что таким образом Трамп закрепляет свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени, считают юристы.

Как известно, в таком конфликте государство имеют законные основания на убийство вражеских бойцов, даже если не представляют никакой угрозы. Также их можно задерживать на неопределенный срок без суда и преследовать юридически в военных трибуналах.

Ранее журналисты NYT сообщили, что Трамп поручил подготовиться к ударам по Латинской Америке. Секретная директива дает официальную основу для проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против картелей.

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли смертоносный удар в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему из Венесуэлы. Вскоре лидер США подтвердил слова Рубио о произошедшем.