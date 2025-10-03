Макрон объявил о встрече генштабов ЕС для «противодействия теневому флоту РФ»

Макрон объявил о встрече генштабов Европы для «противодействия теневому флоту России»
Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал встречу начальников генштабов стран «коалиции желающих» для якобы «противодействия теневому флоту России».
Об этом пишет Le Monde.
«В ближайшие дни наши начальники штабов, в координации с НАТО и в рамках «коалиции желающих»..., встретятся, чтобы разработать совместные действия в ближайшие недели», — сказал Макрон.
Ранее во Франции задержали танкер Boracay, и президент Франции говорил, что это нужно делать и с другими кораблями, якобы связанными с «теневым флотом России».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом подчёркивала, что на Западе выдумали не существующую в международном морском праве категорию «теневой флот», чтобы заставить мир подчиняться их «вторичным санкциям».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что во Франции так пытаются отвлечь население от труднорешаемых проблем внутри страны.