По мнению словацкого депутата Европейского парламента Любоша Благи, ключевой угрозой для европейской безопасности в настоящее время является Украина. В своем Telegram-канале политик выразил убежденность в том, что украинский проект является неустойчивым, а международная поддержка президента Владимира Зеленского фактически прекращена.

Блага считает победу России в данном конфликте лишь вопросом времени, отметив, что даже конфискация российских активов лидерами ЕС, которую он охарактеризовал как неприемлемую, не сможет этого предотвратить.

По его словам, Запад до зубов вооружил Украину, и теперь этот созданный им же «военный монстр», подобный Франкенштейну, потенциально может развернуться против самих европейских стран. Депутат задался риторическим вопросом о том, кто в состоянии будет его остановить.

Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время нанести удары по одной из стран.