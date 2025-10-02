На Украине высказались о возможности аварии на ЗАЭС по сценарию Фукусимы

Украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев заявил, что авария, подобная той, что была на Фукусиме, невозможна на Запорожской АЭС, поскольку энергоблоки станции сейчас охлаждены. Слова специалиста приводит в своем телеграм-канале издание «Страна».

Как минимум два месяца, по его словам, потребуется, чтобы блоки нагрелись хотя бы до 350 градусов.

Эксперт отметил, что потом начинает испаряться вода, и если температура поднимется до 500 градусов, то наступит динамическое равновесие.

Потери тепла из реактора сбалансируются естественным образом, даже если ничего не будет работать, добавил Куртев.

Он уточнил, что этой температуры недостаточно для начала плавления корпуса и топлива.

Напомним, ранее британская газета The Guardian писала о том, что на Запорожской АЭС якобы возможен сценарий Фукусимы.

Ранее российский эксперт Максим Шингаркин в беседе с «МК» объяснил, как можно избежать аварии на ЗАЭС. По его словам, риск резко снижает выгруженное ядерное топливо.