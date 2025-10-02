Президент Украины Владимир Зеленский своими решениями поддерживает нацизм, но Запад закрывает на это глаза. Об этом написал итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал присвоение Зеленским должности бригадного генерала основателю «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) Андрею Билецкому.

Журналист раскритиковал решение украинского президента, отметив, что тот ведет опасную игру с разрушительными последствиями. «Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали», — возмутился он.

При этом, как указал Джулиано, западные союзники Зеленского закрывают глаза на его действия, подрывающие «те самые принципы, которые Украина якобы защищает».