Трамп дал приказ по передаче Киеву разведданных для ударов вглубь России

Президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной для нанесения Киевом ударов вглубь России, сообщает The Financial Times.

Источники издания сообщают, что Трамп якобы отдал приказ приготовиться передать разведданные, но пока официального решения на этот счет нет, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что применять ракеты невозможно без участия американских военных.

Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

В Госдуме рассказали, как передача разведданных ВСУ от США повлияет на ход СВО

Путин также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.